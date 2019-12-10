2019-12-10T08:32:05+03:00
Звезды

Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова

Церемония награждения телешоу прошла в 11-й раз
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Директор Wizart Animation Владимир НиколаевДиректор Wizart Animation Владимир НиколаевФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

9 декабря в Воронеже прошла церемония награждения победителей телеконкурса «Лидер года». Лидеров Воронежской области, чьи успехи поднимают социально-экономические показатели региона, отметили уже в 11-й раз.

В этом году победителей премии, которую по традиции провел известный телеведущий Владимир Молчанов, определили в ходе интернет-голосования. Лучших из лучших наградили в десятке номинации.

В частности. В номинации «Прорыв года» победил Владимир Николаев, исполнительный директор студии Wizart Animation, которая благодаря франшизам «Снежная королева» и «Волки и овцы» прославила Воронеж на весь мир. В номинации «Культура» отметили артиста Кольцовского театра Сергея Карпова. Награду в номинации «Спортивный рекорд» получила многократный призер мировых и европейских первенств, трехкратный призер Чемпионата мира 2019 года Ангелина Мельникова.

Номинацию «Поступок» в этом году не стали заявлять на голосование. Курсанта 1 курса Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Илью Коптева, учащихся Верхнемамонского лицея Романа Полтавского и Александра Торопчина, старшеклассника из Калачеевского района Тимофея Савинкова наградили за настоящий подвиг - спасение жизни.

После церемонии для лидеров спела Ольга Кормухина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой
Воронежские санатории вошли в десятку мест, которые выбирают для новогоднего отдыха
В Воронеже пройдет митинг против застройки яблоневого сада
В Новоронеже угонщиков остановила клумба
13 декабря воронежцы встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга
Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами
Большинство воронежцев высказались за смертную казнь
В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката
Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам
В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет
В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня
В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству
В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие
В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей
Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной
В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить
В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина
И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча
В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей
Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей
В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Нововоронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль