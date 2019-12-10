Лидерами года в Воронеже стали директор Wizart Animation Владимир Николаев и гимнастка Ангелина Мельникова

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-10T08:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

9 декабря в Воронеже прошла церемония награждения победителей телеконкурса «Лидер года». Лидеров Воронежской области, чьи успехи поднимают социально-экономические показатели региона, отметили уже в 11-й раз.

В этом году победителей премии, которую по традиции провел известный телеведущий Владимир Молчанов, определили в ходе интернет-голосования. Лучших из лучших наградили в десятке номинации.

В частности. В номинации «Прорыв года» победил Владимир Николаев, исполнительный директор студии Wizart Animation, которая благодаря франшизам «Снежная королева» и «Волки и овцы» прославила Воронеж на весь мир. В номинации «Культура» отметили артиста Кольцовского театра Сергея Карпова. Награду в номинации «Спортивный рекорд» получила многократный призер мировых и европейских первенств, трехкратный призер Чемпионата мира 2019 года Ангелина Мельникова.

Номинацию «Поступок» в этом году не стали заявлять на голосование. Курсанта 1 курса Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Илью Коптева, учащихся Верхнемамонского лицея Романа Полтавского и Александра Торопчина, старшеклассника из Калачеевского района Тимофея Савинкова наградили за настоящий подвиг - спасение жизни.

После церемонии для лидеров спела Ольга Кормухина.

ИСТОЧНИК KP.RU