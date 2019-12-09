2019-12-09T18:14:30+03:00
Общество

В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката

По закону он не имел права это делать
Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 9 декабря, в Центральном районном суде вынесли решение по уголовному делу 26-летнего следователя-полицейского, работающего в Левобережном районе. Его признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В октябре 2018 года следователь приехал на улицу Березовая Роща, чтобы обыскать квартиру. Он потребовал открыть дверь, в ответ тишина. Тогда ее вскрыли без разрешения. Мужчина, находившийся внутри, предъявил удостоверение адвоката. По закону, так просто, без определенного разрешения его обыскать было нельзя. Однако полицейский сделал это.

- В итоге суд лишил следователя права занимать должности в правоохранительных органах на год и оштрафовал на 35 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили:

- Решение о прохождении службы этого сотрудника будет принято после вступления приговора в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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