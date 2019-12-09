В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-09T17:07:27+03:00

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В минувшие выходные во время рейда инспекторы Новоусманского лесничества поймали с поличным жителя поселка Дзержинский. Мужчина охотился за бесплатной новогодней сосной. Но попался. Об этом сообщили в Управлении лесного хозяйства Воронежской области в понедельник, 9 декабря.

Под покровом темноты мужчина срубил семилетнюю сосну и попытался с ней скрыться на автомобиле, но безуспешно. Лесники перекрыли ему дорогу и вызвали полицию.

Еще одного любителя бесплатных новогодних деревьев задержали лесные инспекторы в воскресенье вечером в районе поселка Боровое. К этому моменту он уже успел срубить две шестилетние сосны.

- В отношении нарушителей составлены протоколы, каждому из них грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей за каждое дерево, - прокомментировали в ведомстве.

Директор КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников сообщил, что в оставшиеся до нового года дни патрулирование хвойных молодняков будет проводиться ежедневно.

- Призываю тех граждан, кто рассчитывает на то, что лес большой и никто не увидит, отказаться от намерения незаконно заготовить новогодние сосны. Маршруты предновогодних рейдов охватывают большинство «уязвимых» мест и вероятность быть пойманным с поличным весьма высока, - отметил Дмитрий Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU