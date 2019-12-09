В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В минувшие выходные во время рейда инспекторы Новоусманского лесничества поймали с поличным жителя поселка Дзержинский. Мужчина охотился за бесплатной новогодней сосной. Но попался. Об этом сообщили в Управлении лесного хозяйства Воронежской области в понедельник, 9 декабря.
Под покровом темноты мужчина срубил семилетнюю сосну и попытался с ней скрыться на автомобиле, но безуспешно. Лесники перекрыли ему дорогу и вызвали полицию.
Еще одного любителя бесплатных новогодних деревьев задержали лесные инспекторы в воскресенье вечером в районе поселка Боровое. К этому моменту он уже успел срубить две шестилетние сосны.
- В отношении нарушителей составлены протоколы, каждому из них грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей за каждое дерево, - прокомментировали в ведомстве.
Директор КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников сообщил, что в оставшиеся до нового года дни патрулирование хвойных молодняков будет проводиться ежедневно.
- Призываю тех граждан, кто рассчитывает на то, что лес большой и никто не увидит, отказаться от намерения незаконно заготовить новогодние сосны. Маршруты предновогодних рейдов охватывают большинство «уязвимых» мест и вероятность быть пойманным с поличным весьма высока, - отметил Дмитрий Колесников.
ИСТОЧНИК KP.RU