2019-12-09T16:10:07+03:00
Общество

Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие

Учебное заведение № 36 было открыто 4 декабря 1934 года
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В Воронеже свой 85-й День рождения отметила одна из старейших школ Железнодорожного района. Учебное заведение №36 открыло свои двери в декабре 1934 года. В 1965- м ей было присвоено имя выпускника Героя Советского Союза Ивана Артамонова. На сегодняшний день в стенах школы обучается свыше 700 человек. Поздравить учителей и учеников пришел руководитель управы района Леонид Беляев.

- За время своего существования школа выпустила из своих стен не одно поколение выпускников, которые своим трудом и самоотверженностью отстояли наш город и сделали одним из крупнейших в стране. Яркий тому пример – Герой Советского Союза Иван Филиппович Артамонов, имя которого теперь навсегда вписано не только в историю вашего учебного заведения, но и всей России, - отметил в своем поздравлении Леонид Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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