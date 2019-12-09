2019-12-09T15:38:56+03:00
Общество

В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

74-летний Александр Стыркин ушел из дома в ноябре и не вернулся
Юрий КОЗЛОВ
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Александра Стыркина ищут с ноября.Александра Стыркина ищут с ноября.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 74-летнего Александра Стыркина. Мужчина ушел из дома в Советском районе в ноябре и пропал без вести. Его ищет жена. Ситуацию усугубляет то, что Александр Сергеевич нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра Стыркина: длинные черные волосы, длинная темная борода. Особая примета: нет зубов. В какой одежде Александр Сергеевич был в день, когда ушел из дома, установить не удалось.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Александр Стыркин, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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