В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-09T15:38:56+03:00

74-летний Александр Стыркин ушел из дома в ноябре и не вернулся

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 74-летнего Александра Стыркина. Мужчина ушел из дома в Советском районе в ноябре и пропал без вести. Его ищет жена. Ситуацию усугубляет то, что Александр Сергеевич нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра Стыркина: длинные черные волосы, длинная темная борода. Особая примета: нет зубов. В какой одежде Александр Сергеевич был в день, когда ушел из дома, установить не удалось.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Александр Стыркин, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU