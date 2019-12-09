В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 74-летнего Александра Стыркина. Мужчина ушел из дома в Советском районе в ноябре и пропал без вести. Его ищет жена. Ситуацию усугубляет то, что Александр Сергеевич нуждается в медицинской помощи.
Приметы Александра Стыркина: длинные черные волосы, длинная темная борода. Особая примета: нет зубов. В какой одежде Александр Сергеевич был в день, когда ушел из дома, установить не удалось.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Александр Стыркин, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU