В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-09T15:18:12+03:00

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На трассе в Воронежской области остановили автобус, в котором путешествовал наркокурьер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 9 декабря.

Инцидент произошел на 741 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе. Правоохранители остановили такси марки «Форд Фокус», который ехал в сторону Ростова-на-Дону. 31-летний пассажир, уроженец среднеазиатской республики, при виде инспекторов стал заметно нервничать. Во время обысков в его рюкзаке нашли плотно перемотанный полиэтиленом сверток с веществом бежевого цвета, которое по результатам исследования эксперты-криминалисты признали героином, весом около 500 граммов.

Мужчину заключили под стражу. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ста. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU