2019-12-09T14:19:50+03:00
Спорт

И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча

Михаил Бирюков приложился по голове защитника Глеба Штайгера [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Михаил Бирюков резко обращается с попадающими под горячую руку предметами.Михаил Бирюков резко обращается с попадающими под горячую руку предметами.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) принял решение по поводу инцидента на матче в Тюмени местного «Рубина» и воронежского «Бурана». Игра закончилась сухим поражением «ураганных» - 0:3.

Впрочем, матч запомнится не столько результатом, сколько новой вспышкой ярости со стороны и.о. главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова. Двукратный чемпион мира пока не научился держать себя в руках, когда матч складывается не в пользу его команды.

На матче с «Рубином» Бирюков ни с того, ни с сего «приложил» планшетом по голове защитника Глеба Штайгера. А потом разругался с судьями, за что уже на исходе игры его отправили в раздевалку.

На заседании СДК Бирюкову припомнили и эпизод выездного матча с фарм-клубом ЦСКА – столичной«Звездой». Тогда и.о. главного тренера «Бурана» бросил бутылку в сторону трибун. Правда, как утверждает Бирюков, не в болельщиков, а в пустоту.

Как бы то ни было, теперь «Бурану» придется обходиться без и.о. главного тренера на скамейке четыре матча. Три впаяли за нецелевое использование планшета, еще один – за ту самую бутылку. Тогда Бирюкова дисквалифицировали на три игры. И еще одну условно. Если подобное поведение повторится. Что и произошло.

Так что 12 декабря в домашнем матче с «Зауральем» из Кургана Бирюков будет вынужден наблюдать за игрой не со скамейки. Матч между тем будет непростой. «Зауралье» идет на 9 месте с 43 очками, «Буран» лишь 25-й с 29-ю. От 16 места, дающего право сыграть в плей-офф, воронежская команда отстает на семь очков. Игра начнется в 19.00.

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Всем досталось от Михаила Бирюкова @hcburan...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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