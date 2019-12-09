Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-09T14:01:10+03:00

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Мы уже рассказывали, что за 9 месяцев 2019 года было рассмотрено 269 сообщений о взятках. Возбуждено 169 уголовных дел! Это на 7% больше аналогичного показателя прошлого года. Напомним, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Так вот в прокуратуре Воронежской области раскрыли, каков же средний размер взятки по раскрытым преступлениям. Оказалось, что он вырос на 75 % - со 104 тысяч до 182 тысяч рублей.

Есть и еще одна проблема. Прокуроры выявили 150 фактов не урегулирования конфликта интересов. Это самый высокий показатель в ЦФО, да и в целом в стране.

- Длительное время без внимания департамента культуры, департамента физкультуры и спорта, образования оставались факты принятия на работу руководителями подведомственных учреждений своих родственников в условиях непосредственной подчиненности и подконтрольности. Ситуация потребовала прокурорского вмешательства, - отметили в ведомстве.

Что касается, антикоррупционного декларирования, то за прошлый год прокуратура области выявила 970 нарушений в справках о доходах. За 9 месяцев текущего уже зафиксировано более тысячи нарушений. Укрываются сведения о доходах, транспортных средствах, объектах недвижимости и банковских счетах.

- Особую озабоченность вызывает непоступление уведомлений служащих о коррупционных предложениях в исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления. Таковых всего 2 –за год, что вовсе не означает благополучие в рассматриваемой сфере. Приведу пример. По итогам проверки в региональном департаменте имущественных и земельных отношений вскрыты грубые нарушения, допущенные заместителем начальника отдела лицензирования Поповым С.Н. Служащий скрыл наличие в собственности квартиры и банковские счета. Примечательно, что в период проведения проверки чиновник был задержан при получении взятки. Он уволен в связи с утратой доверия, - рассказал начальник антикоррупционного отдела прокуратуры области Алексей Кныш.

ИСТОЧНИК KP.RU