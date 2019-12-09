В Воронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-09T13:02:36+03:00

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В Воронеже сотрудники Росгвардии за пять минут нашли угнанный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 декабря.

Инцидент произошел накануне, 8 декабря, вечером. К росгвардейцам обратился владелец «ВАЗ-2106» и рассказал, что его машину угнали. Уже через несколько минут авто нашли в клумбе в одном из дворов.

Выяснилось, что 23-летний и 20-летний ранее судимые пьяные местные жители катались по городу на машине до тех пор, пока не въехали в клумбу. Тогда они бросили его и спрятались в подъезде. Там их задержали росгвардейцы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU