2019-12-09T12:23:02+03:00
Общество

В Кольцовском сквере Воронежа устанавливают «зимний» светодиодный фонтан

Он будет работать круглосуточно всю зиму
Олег ИВАНОВ
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Идет установка конструкцийИдет установка конструкцийФото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В Кольцовском сквере приступил к работам по монтажу светодиодного фонтана. Он появится на месте обычного, который временно «перекрыли» 1 октября. Уже вечером 9 декабря новый «фонтан» загорится, чтобы всю зиму круглосуточно радовать воронежцев и гостей города.

На помосте будут вновь установлены два десятка неоновых дуг белого и синего цвета 8 метров в высоту и 6 метров в диаметре. Световой ансамбль имитирует струи воды.

- Часть электропроводки, необходимой для того, чтобы фонтан «светился», размещается в чаше. Так было изначально предусмотрено проектом. Изоляция оборудования произведена согласно всем действующим требованиям. Но хочется еще раз напомнить воронежцам, что чаша фонтана - не место для зимних забав и лучше не испытывать оборудование на прочность, да и с электричеством шутить не стоит, - сообщил главный энергетик «РВК-Воронеж» Евгений Башкирев.

В конструкции предусмотрены дифференцированные автоматические выключатели с защитой от ударов током. При механическом воздействии или повреждении электросети подача напряжения в систему мгновенно прекращается и световое оборудование отключается.

Будущий год станет для «зимнего» фонтана юбилейным: впервые он был установлен в 2010-м. После этого сезона светодиодное оборудование ожидает капитальный ремонт, возможны новые конструктивные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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