В Воронежской области будут судить главу КФК за незаконное получение многомиллионного кредита
Прокуратура Воронежской области направила в суд уголовное дело по обвинению главы КФХ в незаконном получении многомиллионного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 декабря.
Так, в декабре 2013 года предприниматель решил незаконно получить кредит в банке Поворинского района. Для этого мужчина сильно завысил показатели дохода хозяйства в документах и передал их в финансовую организацию.
В итоге сотрудники банка выдали кредит в 3 млн 200 тысяч главе КФК. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. И до сегодняшнего дня предприниматель не сделал ни одной выплаты на погашение долга.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU