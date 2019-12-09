В Воронежской области будут судить главу КФК за незаконное получение многомиллионного кредита

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-09T12:09:16+03:00

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Прокуратура Воронежской области направила в суд уголовное дело по обвинению главы КФХ в незаконном получении многомиллионного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 декабря.

Так, в декабре 2013 года предприниматель решил незаконно получить кредит в банке Поворинского района. Для этого мужчина сильно завысил показатели дохода хозяйства в документах и передал их в финансовую организацию.

В итоге сотрудники банка выдали кредит в 3 млн 200 тысяч главе КФК. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. И до сегодняшнего дня предприниматель не сделал ни одной выплаты на погашение долга.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU