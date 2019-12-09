Двое мужчин пострадали в массовом ДТП в Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-09T11:00:43+03:00

Одна из машин вылетела с дороги и перевернулась на бок

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8 декабря примерно в 14.40 в Новоусманском районе столкнулись две отечественные легковушки. ДТП случилось на 18 км автодороги М-4 «Дон» .

51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» врезался в попутно двигавшийся автомобиль «ВАЗ-211540», которым управлял 40-летний водитель. В итоге «пятнадцатую» от столкновения отбросило на полосу встречного движения в «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 44-летний водитель.

- В результате ДТП «ВАЗ-21093» съехал в кювет и перевернулся на бок. Его водитель и пассажир, 33-летний мужчина, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 70, на федеральных трассах – 4, в районах области – 29. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU