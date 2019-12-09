2019-12-09T09:45:59+03:00
Происшествия

Кроссовер «Тойота» снес ограждение тротуара в центре Воронежа

К счастью, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: СОЦСЕТИ
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На пересечении улиц Плехановская и Кольцовская 8 декабря примерно в 14.30 произошло столкновение двух автомобилей - «Тойоты» и «Фольксвагена». В итоге первую из иномарок вынесло на ограждение пешеходного тротуара. Тяжелый кроссовер буквально смял металлический забор, однако в итоге остановился.

В городской Госавтоинспекции сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. Вместе с тем автомобилям теперь явно потребуется ремонт. Инспекторам же предстоит выяснить все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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