Кроссовер «Тойота» снес ограждение тротуара в центре Воронежа
К счастью, никто из людей не пострадал
Последствия аварииФото: СОЦСЕТИ
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На пересечении улиц Плехановская и Кольцовская 8 декабря примерно в 14.30 произошло столкновение двух автомобилей - «Тойоты» и «Фольксвагена». В итоге первую из иномарок вынесло на ограждение пешеходного тротуара. Тяжелый кроссовер буквально смял металлический забор, однако в итоге остановился.
В городской Госавтоинспекции сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. Вместе с тем автомобилям теперь явно потребуется ремонт. Инспекторам же предстоит выяснить все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU