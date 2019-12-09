Ночью в воронежском дворе второй раз подожгли «Фольксваген Пассат»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-09T09:30:57+03:00

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8 декабря в 22.21 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители Железнодорожного района. Очевидцы сообщили, что у одного из домов на улице Гаршина загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат».

На место ЧП выехала пожарная машина: четверо спасателей тушили иномарку до 22.31. Однако в итоге автомобиль уничтожен огнем - от него остался лишь обгоревший остов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Спасатели пока не сообщают о причине пожара, однако местные жители уверены, что это был очередной поджог. Дело в том, что этот «Фольксваген» горит уже второй раз. Воронежцы в социальных сетях предполагают, что причина может быть в том, что машина уже давно стоит на своем месте, и хозяин, вероятно, не собирается ее куда-либо увозить.

ИСТОЧНИК KP.RU