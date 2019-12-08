2019-12-08T19:07:26+03:00
Общество

В Воронеж пришла оттепель, которая грозит остаться с нами до Нового года

Морозов и снега в прогнозах синоптиков пока не видно
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Россияне, в отличие от европейцев, привыкли встречать Новый год со снегом и морозом. Но последние годы все чаще ломают эту тенденцию. Вот и в этот раз белый праздник оказался под угрозой.

Синоптики дали долгосрочный прогноз, согласно которому, в ближайший месяц сохранится теплая и влажная погода, а вместо снега под ногами будет грязь. Будем надеяться, что прогнозы поменяются, ведь сами синоптики признаются, что корректирует их дважды в неделю.

А на следующей неделе в Воронеже точно будет не по-зимнему. В понедельник, 9 декабря, ожидается до трех градусов тепла, ночью – около нуля. Осадков не обещают. Во вторник похолодает на один градус, также без осадков. Зато со среды и до конца недели прогнозы сулят ежедневные осадки в виде дождя и мокрого снега. И дневная, и ночная температура, по-прежнему, будут выше или близки к нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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