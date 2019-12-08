2019-12-08T17:49:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области нашли и вернули хозяйке угнанный четыре года назад велосипед

Задержанный за разбой мужчина, признался в преступлении 2015 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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Невероятный случай произошел в Бутурлиновском районе. Задержанный по подозрению в разбойном нападении 41-летний местный житель, чтобы смягчить себе наказание признался полицейским не только в этом, но и в давнем преступлении. Мужчина рассказал, что четыре года назад в подъезде жилого дома в Бутурлиновке, перерезав трос, похитил велосипед. Подозреваемый даже припомнил, кому продал украденный транспорт. Отправившись по указанному адресу, полицейские обнаружили там и нового владельца велосипеда и сам велотранспорт.

Похищенное имущество вернули изумленной законной владелице. А подозреваемого заключили под стражу

- В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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