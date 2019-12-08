В Воронеже закрыли общепит с опасной шаурмой

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-08T17:32:31+03:00

В помещениях кафе царила антисанитария, а в продукции нашли бактерии

Изменить размер текста: A A

«Букет» всевозможных нарушений санитарного законодательства обнаружили в предприятии общественного питания на улице Феоктистова в Воронеже сотрудники Роспотребнадзора, организовавшие проверку по жалобе горожанина.

В помещениях не было условий для последовательного выполнения технологических процессов, отсутствовал водопровод и канализация, на продукции не было маркировки со сроком годности и документов о ее безопасности.

В пробах приготовленной в общепите шаурмы лаборатория обнаружила нарушение в микробиологических показателях, что говорит об угрозе возникновения кишечных инфекций после употребления такого блюда.

За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания.

Суд поддержал иск управления Роспотребнадзора о приостановлении эксплуатации заведения. По решению Советского районного суда общепит закрыли на 40 суток, после чего проверят выполнение предъявленных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU