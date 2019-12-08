За «ночь проверок» в Воронеже задержали четырех пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-08T14:33:23+03:00

Еще 12 привлекли к ответственности за другие нарушения

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В ночь с 6 на 7 декабря в Воронеже прошли массовые проверки водителей. Итогами рейда стали 12 протоколов на нарушителей правил дорожного движения. Четыре водителя, которых остановили инспекторы ДПС, оказались в состоянии алкогольного опьянения.

На троих автомобилистов составили протоколы за красные световые приборы или световозвращающие приспособления, установленные в передней части машины, что запрещено правилами. Пять водителей ездили без оформления полиса ОСАГО.

В Госавтоинспекции заверили, что такие проверки на дорогах станут традиционными. Ели вы стали свидетелем нарушения ПДД, звоните в дежурную часть по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU