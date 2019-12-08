2019-12-08T13:33:53+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали группу подозреваемых в сбыте героина

При них оказалось почти 59 граммов наркотика
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Сотрудники полиции задержали в Воронеже группу из трех человек, в которую входили двое мужчин 35 и 38 лет и 33-летняя женщина. Их подозревают в сбыте наркотиков бесконтактным способом закладок.

Во время досмотра у злоумышленников обнаружили расфасованные пакеты с разовыми дозами наркотического вещества, которое оказалось героином массой почти 59 граммов.

Оперативники также выяснили, что закладчики забирали крупные партии товара на трассе «Дон», а затем на арендованных квартирах фасовали их для дальнейшего распространения.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Решением суда подозреваемых заключили под стражу. Им грозит заключение на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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