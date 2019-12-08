2019-12-08T11:20:13+03:00
Общество

В Воронеже за неработающую вентиляцию закрыли пекарню

Ограничение продлится три месяца
Елена ФЕДЯШЕВА
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Суд поддержал иск управления Роспотребнадзора по Воронежской области о приостановлении на 90 суток работы пекарни, расположенной на Бульваре Олимпийском в Воронеже.

Проверка выявила нарушения в работе вытяжной системы, грозящие здоровью персонала и клиентов заведения. Так, в забор воздуха в пекарне осуществлялся на высоте ниже двух метров, шахта вытяжки не выступает над поверхностью плоской кровли на высоту не менее метра, во всех помещениях пекарни не оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция, а в производственном помещении, где осуществляется отделка кондитерских изделий отсутствует приточная система вентиляции с противопыльным и бактерицидным фильтром, что может стать причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций у клиентов.

За выявленные нарушения на владельца пекарни составили протокол, а материалы дела передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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