2019-12-08T18:13:27+03:00
Общество

Два вагона мусора вывезли из воронежских лесов в 2019 году

Последняя - 90-я свалка - ликвидирована недавно на улице Морозова
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской областиФото: другой источник.
Изменить размер текста:

Огромную свалку бытового и строительного мусора ликвидировали сотрудники лесхоза и комбината благоустройства в районе санатория им.М.Горького. О куче мусора в лесном массиве на улице Морозова рассказали воронежцы. Чтобы вывести весь этот хлам, потребовалась специальная техника и два КамАЗа.

Сотрудники лесхоза попросили о помощи комбинат благоустройства Центрального района.

- Это «юбилейная», девяностая по счету свалка, которую мы ликвидировали в этом году, - сообщил руководитель КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников, - в рамках акции «Чистый лес», которая каждый год проходит в лесничествах области, из леса вывезли более 190 кубометров мусора. Это два с половиной битком набитых железнодорожных вагона. Но акциями эту проблему не решить. Не хочется повторять всем надоевшее клише «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Но, к сожалению, наши призывы к гражданам не оставлять мусор в лесу пока остаются без реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеж пришла оттепель, которая грозит остаться с нами до Нового года
В Воронежской области нашли и вернули хозяйке угнанный четыре года назад велосипед
В Воронеже закрыли общепит с опасной шаурмой
Жительница Воронежа сначала пострадала от угонщиков, а потом – от мошенников
За «ночь проверок» в Воронеже задержали четырех пьяных водителей
В Воронеже поймали группу подозреваемых в сбыте героина
Охотники за металлом разворотили перила нагорной лестницы в центре Воронежа
В Воронеже за неработающую вентиляцию закрыли пекарню
В аварии «Хундая» с грузовиком под Воронежем погибли мужчина и женщина
В лифтах воронежских многоэтажек начали восстанавливать кнопки второго этажа
В Воронеже стартует благотворительная акция «Добрый Новый год»
16-летнюю девушку, которая пропала после поездки на электричке в Воронежской области, нашли
В Воронеже пройдет второй фестиваль «Читай-Болтай»
Воронежскую детвору приглашают в гости к Деду Морозу
В Воронежской области поймали похитителя банковской карты
За сутки жители Воронежской области подарили мошенникам более полумиллиона рублей
В Воронеже на пожаре спасли 9 человек, один попал в больницу
В Воронежской области сбили двух пешеходов
Скоростной трамвай не появится в Воронеже раньше 2030 года
В Воронеже выступит известный пианист
В Воронеже после капремонта открыли консультативно-диагностический центр детской больницы №2
В Воронеже женщина выплатила долг по кредиту только после ареста автомобиля
В Воронежской области осудили экс-директора, пытавшегося нажиться на смерти
В Воронеже с помощью контрольной закупки поймали наркосбытчика