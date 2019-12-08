Два вагона мусора вывезли из воронежских лесов в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-08T18:13:27+03:00

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Огромную свалку бытового и строительного мусора ликвидировали сотрудники лесхоза и комбината благоустройства в районе санатория им.М.Горького. О куче мусора в лесном массиве на улице Морозова рассказали воронежцы. Чтобы вывести весь этот хлам, потребовалась специальная техника и два КамАЗа.

Сотрудники лесхоза попросили о помощи комбинат благоустройства Центрального района.

- Это «юбилейная», девяностая по счету свалка, которую мы ликвидировали в этом году, - сообщил руководитель КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников, - в рамках акции «Чистый лес», которая каждый год проходит в лесничествах области, из леса вывезли более 190 кубометров мусора. Это два с половиной битком набитых железнодорожных вагона. Но акциями эту проблему не решить. Не хочется повторять всем надоевшее клише «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Но, к сожалению, наши призывы к гражданам не оставлять мусор в лесу пока остаются без реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU