16-летнюю девушку, которая пропала после поездки на электричке в Воронежской области, нашли

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-07T18:50:09+03:00

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Нашлась 16-летняя девушка, которая 4 декабря пропала по дороге в Борисоглебск. Напомним, Екатерина в 5.30 утра села на электричку на станции Народное Терновского района, через два часа она позвонила родным и сказала, что у нее все хорошо, а потом на связь больше не вышла.

Волонтеры поискового отряда "Черноземье" сообщили, что девушка нашлась. Подробности не разглашаются, девушка уехала в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU