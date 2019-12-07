16-летнюю девушку, которая пропала после поездки на электричке в Воронежской области, нашли
Обнаружили ее в Северной столице
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Нашлась 16-летняя девушка, которая 4 декабря пропала по дороге в Борисоглебск. Напомним, Екатерина в 5.30 утра села на электричку на станции Народное Терновского района, через два часа она позвонила родным и сказала, что у нее все хорошо, а потом на связь больше не вышла.
Волонтеры поискового отряда "Черноземье" сообщили, что девушка нашлась. Подробности не разглашаются, девушка уехала в Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU