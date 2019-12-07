В Воронеже пройдет второй фестиваль «Читай-Болтай»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-07T17:38:09+03:00

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В столице Черноземья с 13 по 15 декабря пройдет фестиваль «Читай-Болтай», второй по счету. Гостей ждет три дня общения с писателями, иллюстраторами, издателями, переводчиками, экспертами по детскому чтению, а также просветительские и игровые мероприятия для всей семьи. Организаторы обещают пять тонн новинок литературы от ведущих книжных издательств России. Также в программе четыре спектакля, три выставки иллюстраций и многое другое.

Фестиваль пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1). Вход свободный.

Напомним, первый фестиваль «Читай-Болтай» состоялся 7-9 декабря 2018 года. За три дня 19 программных зон фестиваля посетили более 5 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU