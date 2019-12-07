В Воронежской области поймали похитителя банковской карты

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-07T15:54:03+03:00

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В Россоши поймали «глазастого» вора. В полицию обратилась 24-летняя женщина: лишилась банковской карты. Действия по исчезнувшему пластику отследили: с карты оплатили покупки в нескольких магазинах. Оперативники изъяли из торговых точек, где производилась оплата, записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В итоге задержали 41-летнего мужчину.

- Задержанный признался, что в ноябре, проходя по одной из улиц, заметил в машине на переднем сидении банковскую, карту. Автомобиль оказался открыт, в нем никого не было. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил банковскую карту. В течение нескольких следующих дней он несколько раз расплатился в продуктовых магазинах райцентра, пока имеющиеся на счете деньги не закончились. Там было около 3000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU