В Воронежской области сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-07T12:04:32+03:00

Женщина в Павловске, а мужчина в Каширском проходят лечение

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6 декабря в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 146 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 105. В пяти авариях 4 человека получили травмы и один погиб.

Около трех часов дня в Павловске ВАЗ-21102 сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Сбивший женщину водитель сам доставил пострадавшую в больницу. Сейчас она находится на лечении, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - А около восьми вечера в селе Каширское 46-летний водитель автомобиля УАЗ-390945, совершая поворот направо, сбил 41-летнего мужчину, которого доставили в медицинское учреждение. Он также находится на лечении. По фактам аварий устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU