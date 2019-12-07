2019-12-07T12:04:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области сбили двух пешеходов

Женщина в Павловске, а мужчина в Каширском проходят лечение
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

6 декабря в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 146 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 105. В пяти авариях 4 человека получили травмы и один погиб.

Около трех часов дня в Павловске ВАЗ-21102 сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Сбивший женщину водитель сам доставил пострадавшую в больницу. Сейчас она находится на лечении, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - А около восьми вечера в селе Каширское 46-летний водитель автомобиля УАЗ-390945, совершая поворот направо, сбил 41-летнего мужчину, которого доставили в медицинское учреждение. Он также находится на лечении. По фактам аварий устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24