В Воронеже выступит известный пианист
Концерт даст Георгий Войлочников
фото предоставлено организаторами
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7 декабря в родной город с концертом приедет уроженец Воронежа, вышедший на мировую музыкальную орбиту, Георгий Войлочников.
Музыкант выступит в филармонии с симфоническим оркестром. Лауреат крупных международных конкурсов исполнит Концерт №5 для фортепиано с оркестром Сен-Санса, известный под названием «Египетский». Композитор создал это виртуозное произведение под впечатлением своего путешествия по Африке. За дирижерский пульт Воронежского академического симфонического оркестра встанет маэстро из Польши Адам Клоцек.
Начало в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU