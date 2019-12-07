В Воронеже выступит известный пианист

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-07T10:22:20+03:00

Изменить размер текста: A A

7 декабря в родной город с концертом приедет уроженец Воронежа, вышедший на мировую музыкальную орбиту, Георгий Войлочников.

Музыкант выступит в филармонии с симфоническим оркестром. Лауреат крупных международных конкурсов исполнит Концерт №5 для фортепиано с оркестром Сен-Санса, известный под названием «Египетский». Композитор создал это виртуозное произведение под впечатлением своего путешествия по Африке. За дирижерский пульт Воронежского академического симфонического оркестра встанет маэстро из Польши Адам Клоцек.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU