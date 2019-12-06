В Воронеже после капремонта открыли консультативно-диагностический центр детской больницы №2

СЕГОДНЯ 20:44 2019-12-06T20:44:12+03:00

Теперь там планируется проводить более трех тысяч исследований в год

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В Воронеже после капитального ремонта начал работу консультативно-диагностический центр областной детской больнице №2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения в пятницу, 6 декабря.

В помещении создали для пациентов зону комфортного ожидания, расширили регистратуру, гардеробную, обустроили игровую зону для детей, место для размещения детских колясок. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья адаптировали входную группу и туалет: расширили дверные проемы, оборудовали пандусы, установили специальные поручни и кнопку для экстренного вызова медперсонала.

Также в больнице разделили потоки пациентов и улучшили навигацию внутри медучреждения. Для сокращения сроков ожидания отдельно для амбулаторных больных организовали кабинет компьютерной томографии, расширили кабинет УЗДГ-диагностики. Теперь здесь одновременно используют два аппарата УЗИ.

- В обновленномцентре планируется проводить более трех тысяч диагностических исследований в год: это порядка двух тысяч компьютерных томографий и одной тысячи ультразвуковых исследований, - прокомментировали в ведомстве.

На ремонт больницы потратили порядка семи миллионов рублей. Деньги выделили в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU