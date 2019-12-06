В Воронеже женщина выплатила долг по кредиту только после ареста автомобиля

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-06T19:05:40+03:00

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В Воронеже судебные приставы заставили женщину заплатить долг по кредиту, арестовав ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в пятницу, 6 декабря.

Так, 33-летняя местная жительница задолжала банку 115 тысяч рублей. На нее возбудили исполнительное производство. Но деньги женщина возвращать не собиралась. Тогда приставы при свидетелях забрали ее автомобиль Audi A4 прямо из гаражно-строительного кооператива.

Тогда горожанка, испугавшись продажи авто, явилась в отдел судебных приставов и погасила задолженность и исполнительный сбор от суммы долга - восемь тысяч рублей. Арестованную машину вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU