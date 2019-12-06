В Воронежской области осудили экс-директора, пытавшегося нажиться на смерти
В Острогожске осудили бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 6 декабря.
Так, в в июне 55-летний директор предприятия, которое занималось деятельностью в похоронной сфере, потребовал у 47-летнего жителя Острогожского района незаконное вознаграждение в 70 тысяч рублей за выделение места на муниципальном кладбище для захоронения его матери. При этом он знал, что решение по этому вопросу принимается другими людьми.
В итоге сотрудники полиции во время передачи денег задержали знакомого чиновника, который не знал о преступных делах товарища. А затем вышли и на самого директора.
Во время следствия мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU