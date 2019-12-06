В Воронеже с помощью контрольной закупки поймали наркосбытчика

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-06T18:02:26+03:00

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В Воронеже осудили 35-летнего жителя Железнодорожного района. Мужчина с наценкой продавал героин зависимым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

Так, мужчина приобретал у неизвестных пять граммов наркотика через «тайники-закладки», а затем фасовал его по грамму и начал продавать с наценкой за тысячу рублей. Покупатели связывались с ним по телефону.

Правоохранители провели контрольную закупку. Им он сбыл четыре свертка при личной встрече. После этого его задержали. В квартире у мужчины нашли еще пять граммов героина, подготовленных к фасовке.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU