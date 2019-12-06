В Воронеже почти год разыскивают 29-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-06T17:13:47+03:00

Андрей Харланов перестал выходить на связь с родственниками 26 февраля

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В Воронеже полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего 29-летнего Андрея Харланова. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

На вид мужчине 25-30 лет,. У него худощавое телосложение, рост 175-180 см, длинные темно-русые волосы и карие глаза.

Правоохранители отмечают также и особую примету - шрам на правой брови.

В день исчезновения Андрей Харланов был в серой шапке, осенней темно-зеленой куртке, темных джинсах, вязаном шерстяном свитере с высоким воротником и темно-коричневых ботинках.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека позвонить по телефонам: 8 (473) 269-69-50, 8(473) 251-12-14 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU