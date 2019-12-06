В Воронежской области из-за грубых санитарных нарушений закрыли кафе

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-06T17:02:55+03:00

Также в заведении не соблюдалась техника пожарной безопасности

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Бутурлиновский райсуд привлек к административной ответственности предпринимателя за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 6 декабря.

Дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) возбудили после прокурорской проверки в кафе «Старый Баку». На заведение жаловались местные жители. Найденные нарушение могли угрожать жизни и здоровью посетителей. Поэтому кафе закрыли на 60 суток.

Кроме того, на этого же предпринимателя возбудили и уголовное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ из-за более 20 нарушений техники пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU