В Воронеже набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 400 рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-06T17:08:17+03:00

Салат оливье теперь стоит больше на 19 рублей, а селедка под шубой – почти на восемь

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Специалисты Воронежстата подсчитали стоимость традиционного набора продуктов для новогоднего стола. В расчет, понятное дело, принимали цены ноября, ведь декабрь только начался.

Получилось, что год назад эти продукты стоили 5630 рублей, а теперь – 5732 рубля. Килограмм торта в среднем подорожал почти на 27 рублей, говядины - почти на 20 рублей, шоколадных конфет и апельсинов – на 17, сливочного масла – на 15, сырокопченой колбасы – на 12, копченого мяса – на 11, сыра – на 9, 350 граммов рыбных консервов – почти на 5, килограмм консервированных огурцов – на 5, помидоров – почти на 4, черного байхового чая , лимонов и рыбных деликатесов – на 3, яблок – на 2, ржаного и ржано-пшеничного хлеба, а также литр отечественного игристого вина и газированных напитков – на 1.

Почти на том же уровне остались цены на фруктовые соки, хлеб, картошку, свежие огурцы.

Подешевели литр коньяка – на 14 рублей, водки – на 7, килограмм икры лососевых рыб – на 71 рубль, а курятины - почти на 10.

Наиболее популярные на новогоднем столе салат оливье и селедка под шубой также подорожали.

Из компонентов оливье выросли цены на килограмм вареной колбасы – на 8 рублей, консервированных огурцов – на 5, зеленого горошка – на 4, майонеза – на 2. Почти не изменились - на куриные яйца, картофель, морковь и репчатый лук. В итоге салат оливье подорожал на 19 рублей.

Из ингредиентов селедки под шубой подорожали килограмм соленой сельди – на 5,46 рублей и майонез – на 4,36. Немного подешевел килограмм моркови – на 87 копеек, картофеля – на 49, свеклы – на 27, репчатого лука – на 18 и куриных яиц – на 10. В итоге селедка под шубой в целом подорожала почти на восемь рублей. Но значительно меньше, чем оливье.

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ИСТОЧНИК KP.RU