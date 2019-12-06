Воронежские следователи проверят условия содержания пациентов в психоневрологическом интернате

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-06T15:17:54+03:00

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Следователи СК по Воронежской области проверят информацию о том, что пациенты психоневрологического интерната, расположенного в поселке Бор Рамонского района, содержатся в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 декабря.

На ужасные условия в ПНИ в соцсети пожаловался один из пациентов. После этого учреждение посетили правозащитники общественной организации вместе со специалистом в области психиатрии. Теперь в интернат придут следователи.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе качеству оказываемых услуг по содержанию и уходу за пациентами интерната, обеспечению надлежащих условий их проживания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU