Под Воронежем на заводе трупы животных кидали прямо на землю

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-06T15:03:32+03:00

Тем самым создавали реальную угрозу попадания продуктов гниения и крови в находящийся рядом овраг и реку Еманча

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Сотрудники прокуратуры Хохольского района обнаружили грубые нарушения ветеринарного законодательства при проверке работы ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяченский».

Работники надзорного ведомства обнаружили, что трупы, кости и внутренние органы умерших животных складировал прямо на земле в логу «Веселов». По склону продукты их разложения и кровь могли попасть в Ивановский лог и дальше в реку Еманча. Также биологические отходы закапывали в землю. При этом по закону их должны были до утилизации хранить на твердой поверхности, чтобы вредные вещества не попали в почву.

К тому же оборудование и резервуары-накопители, предназначенные для приема и хранения крови, размещали не там, где положено, на так называемой чистой зоне завода.

Прокуратура района возбудила в отношении завода дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил»; ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»; ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Дела направили в управление ветеринарии Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU