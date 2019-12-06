Под Воронежем на заводе трупы животных кидали прямо на землю
Сотрудники прокуратуры Хохольского района обнаружили грубые нарушения ветеринарного законодательства при проверке работы ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяченский».
Работники надзорного ведомства обнаружили, что трупы, кости и внутренние органы умерших животных складировал прямо на земле в логу «Веселов». По склону продукты их разложения и кровь могли попасть в Ивановский лог и дальше в реку Еманча. Также биологические отходы закапывали в землю. При этом по закону их должны были до утилизации хранить на твердой поверхности, чтобы вредные вещества не попали в почву.
К тому же оборудование и резервуары-накопители, предназначенные для приема и хранения крови, размещали не там, где положено, на так называемой чистой зоне завода.
Прокуратура района возбудила в отношении завода дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил»; ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»; ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
Дела направили в управление ветеринарии Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU