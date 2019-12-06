В 2019-2020 годах в Воронежской области создадут почти 15 тысяч новых мест в детсадах и школах
В следующем году главным финансовым документом региона на строительство объектов образования в рамках адресной инвестпрограммы предусмотрено более 4,3 млрд рублей. рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Планируется, что в регионе в 2020 году появится 15 новых детсадов на 1335 мест и 3 школы на 2095 учащихся.
Депутаты Воронежской областной Думы приняли в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», где средства на расширение сети образовательных учреждений региона заложены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU