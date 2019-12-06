Мэрия Воронежа вместо 10 миллионов взыскала с неудачливого разработчика метро всего 585 тысяч

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-06T15:14:08+03:00

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В среду, 4 декабря, Арбитражный суд Воронежской области принял решение по поводу взаимных исков администрации Воронежа и компании «Киносарг». Напомним, эта организация в июне 2017 года выиграла тендер на технико-экономическое обоснование создания системы легкорельсового транспорта. То есть, по сути, на создание проекта воронежского метро.

Документация компании не прошла госэкспертизу, и в сентябре 2018 года юристы госадминистрации подготовили иск к «Киносаргу», в котором с фирмы требовали компенсации 8,28 миллионов убытков и 1,7 миллиона неустойки, а также штрафа - 585 тысяч рублей. Вскоре компания подала встречный иск на мэрию, в которой оценила якобы имевшее место невыполнение обязательств в 3,22 миллиона рублей.

В суде посчитали, что компанию просто нужно оштрафовать за неисполнение контракта – взыскать с нее 585 тысяч рублей плюс 4199 рублей госпошлины.

Напомним, что от масштабного проекта метро в мэрии по зрелом размышлении отказались. По сути, в городе решили просто возродить трамвай, только сделать его более скоростным. Конкретных сроков, когда эти намерения будут воплощать в действительность, пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU