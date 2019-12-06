2019-12-06T14:18:16+03:00
Общество

В Воронеже построят ультрасовременную подстанцию скорой помощи

Централизация вызовов обеспечит выполнение 20-минутного расчетного времени прибытия к пациенту
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ПИ «Гипрокоммундортранс».Фото: предоставлено пресс-службой ПИ «Гипрокоммундортранс».
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В Воронеже на улице Бурденко появится ультрасовременная подстанция скорой помощи. Проект разработала компания ПИ «Гипрокоммундортранс», и он получил положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство станции начнется уже в 2020-2021 году. Проект включает в себя трехэтажное здание подстанции с единой диспетчерской службой и гаражом на 15 автомобилей, парковкой на 33 автомобиля, площадкой для отдыха персонала и установки рамп для хранения кислородных баллонов. Подстанция предназначена для работы 15 выездных бригад.

Воронежская скорая давно нуждается в единой диспетчерской службе, в которую будут поступать все входящие звонки по номеру «03» из Воронежа, а в перспективе – и всей области. Централизация вызовов обеспечит выполнение 20-минутного расчетного времени прибытия к пациенту.

Стоимость строительства здания подстанции скорой медицинской помощи оценивается в 309,7 млн рублей. Объект находится в списке приоритетов второй очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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