2019-12-06T13:31:35+03:00
Общество

Жительница Воронежа добилась ремонта ступенек в многоквартирном доме

Женщина написала заявление в ГЖИ
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ГЖИ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГЖИ по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронеже местная жительница добилась ремонта разбитых ступеней лестницы в многоквартирном доме №4 по переулку Чаплыгина. Женщина написала заявление в ГЖИ и приложила к нему фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ступени лестницы в подвальное помещение дома полностью разбиты, освещение у входа в подъезд отсутствует, а разрушенная балконная плита со стороны дворового фасада угрожает безопасности жильцов.

В итоге АО «УК Левобережного района» отремонтировала ступени, а также провела частичный ремонт защитного слоя бетона балконных плит со стороны дворового фасада. Кроме того, управляющая организация восстановила систему освещения над входом в подъезды.

Несмотря на то, что на момент проверки многие нарушения, о которых писала жительница дома были устранены, жилищный инспектор выдал УК еще одно предписание на выполнение работ по ремонту отделочных покрытий стен и потолка лестничной клетки подъезда № 2, фасада в местах разрушений и трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже почти год разыскивают 29-летнего мужчину
Воронежец нанял ремонтировать свою квартиру 49 «Равшанов и Джамшутов»
В Воронежской области из-за грубых санитарных нарушений закрыли кафе
Водитель, сбивший насмерть пенсионерку в центре Воронежа, сядет на три года
В Воронеже набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 400 рублей
Житель Воронежской области снова выйдет на борьбу со снегом на своем новогоднем тракторе
Воронежских чиновников привлекли к ответственности за нарушения на детских площадках
Источником сброса химических отходов в ливневку у воронежского квартала могло быть пищевое предприятие
Воронежские следователи проверят условия содержания пациентов в психоневрологическом интернате
Воронежский пенсионер раскусил мошенников по телефону
Под Воронежем на заводе трупы животных кидали прямо на землю
В 2019-2020 годах в Воронежской области создадут почти 15 тысяч новых мест в детсадах и школах
Мэрия Воронежа вместо 10 миллионов взыскала с неудачливого разработчика метро всего 585 тысяч
Стало известно, как именно будут ликвидировать 33 воронежских маршрута
В Воронеже построят ультрасовременную подстанцию скорой помощи
В Воронеже поймали похитителя автомобильных аккумуляторов
Воронежский Дворец творчества детей и молодежи разработал 160 образовательных программ
В Воронеже благодаря местному жителю убрали огромную свалку в лесу у санатория
Воронежец оплатил долги по алиментам на 250 тысяч, когда его не пустили за границу