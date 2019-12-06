Жительница Воронежа добилась ремонта ступенек в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-06T13:31:35+03:00

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В Воронеже местная жительница добилась ремонта разбитых ступеней лестницы в многоквартирном доме №4 по переулку Чаплыгина. Женщина написала заявление в ГЖИ и приложила к нему фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ступени лестницы в подвальное помещение дома полностью разбиты, освещение у входа в подъезд отсутствует, а разрушенная балконная плита со стороны дворового фасада угрожает безопасности жильцов.

В итоге АО «УК Левобережного района» отремонтировала ступени, а также провела частичный ремонт защитного слоя бетона балконных плит со стороны дворового фасада. Кроме того, управляющая организация восстановила систему освещения над входом в подъезды.

Несмотря на то, что на момент проверки многие нарушения, о которых писала жительница дома были устранены, жилищный инспектор выдал УК еще одно предписание на выполнение работ по ремонту отделочных покрытий стен и потолка лестничной клетки подъезда № 2, фасада в местах разрушений и трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU