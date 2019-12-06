2019-12-06T14:36:14+03:00
Общество

В Воронеже благодаря местному жителю убрали огромную свалку в лесу у санатория

Для этого потребовалась спецтехника и два КамАЗа
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой управления лесного хозяйства Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой управления лесного хозяйства Воронежской области.
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В Воронеже из Пригородного лесничества в районе санатория имени Горького вывезли 25 кубометров мусора. Об огромной бытовой свалке на улице Морозова сообщил местный житель.

Масштабы оказались настолько серьезными, что вручную разобрать завалы бытовых отходов работникам лесничества было невозможно. Тогда к делу подключили спецтехнику и два КамАЗа. Только таким укрепленным составом удалось расчистить участок леса.

- Это «юбилейная», девяностая по счету свалка, которую мы ликвидировали в этом году, - отметил руководитель КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников. - В рамках акции «Чистый лес», которая каждый год проходит в лесничествах области, из леса вывезли более 190 кубометров мусора. Это два с половиной битком набитых железнодорожных вагона. Но акциями эту проблему не решить. Не хочется повторять всем надоевшее клише: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Но, к сожалению, наши призывы к гражданам не оставлять мусор в лесу пока остаются без реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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