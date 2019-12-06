В Воронежской области на 90 суток закрыли опасный для людей магазин

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-06T12:17:14+03:00

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В селе Верхний Мамон суд на 90 суток закрыл магазин «Спектр», который находится на улице Строительной, 3. Причиной стали нарушения, которые угрожают жизни и здоровью посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области накануне, 5 декабря.

Так, во время проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в магазине нет водоснабжения и канализации, отсутствуют условия для мытья рук персонала, а также туалет и отопление. Кроме того, полы имеют дефекты отделки, на стенах и потолке присутствуют темные пятна, трещины, сколы.

Сд признал хозяина магазине виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и приостановил деятельность организации.

ИСТОЧНИК KP.RU