2019-12-06T12:09:43+03:00
Общество

На трассе в Воронежской области спасли семью на сломанном автомобиле

Помощь оказали сотрудники Госавтоинспеции
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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Житель Москвы прислал письмо с благодарностями в адрес воронежских полицейских, которые спасли его семью на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

Мужчина рассказал, что 6 сентября он со своей женой и маленькими детьми возвращался из отпуска. Но на трассе вечером в районе села Петропавловка у них заглохла машина. Причиной стала серьезное повреждение. Без замены запчастей автомобиль не мог ехать дальше. Так как рядом не было населенных пунктов и автомастерских, москвич обратился за помощью в ГИБДД.

Сотрудники приехали на место, обзвонили всех автовладельцев и мастеров, нашли, а затем привезли детали и заменили поврежденные крепления. После этого семья отправилась домой.

- Подобное проявление высокого профессионализма и человечности крайне редко в наше время. Сочетание упомянутых достоинств, несомненно, суть благородства, чести и достоинства русского офицера. Они достойны быть отмечены и преданы широкой огласке - это моя просьба. Прошу отметить и высоко оценить поступок сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Петропавловскому району Воронежской области старшего инспектора дорожно-патрульной службы лейтенанта полиции Провоторова и инспектора дорожно-патрульной службы лейтенанта полиции Артемова, - написал в письме автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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