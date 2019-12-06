2019-12-06T11:05:34+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет первый форум культурных инициатив

Его участники попытаются сформировать тематический региональный бренд
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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I форум культурных инициатив «Воронежский Арт» и конференция «Сохранение исторической памяти в Воронежской области» пройдут 8 декабря в гостинице «Ramada Plaza Voronezh City Centre» (ул. Орджоникидзе, 36А).

Как отмечают организаторы, цель мероприятия - формирование региональных брендов в сфере культуры, а также создание механизма сотрудничества субъектов культурной политики и волонтеров. Кроме того, конференция должна посодействовать формированию эффективных форматов сохранения исторической памяти.

Результатом форума станет аналитическая записка о культурных брендах региона в различных направлениях: театр, музыка и музеи. По итогам обсуждений также составят сводный материал о положении дел в сфере сохранения исторической памяти в Воронежской области.

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00 – регистрация участников;

11:00 – 13:00 – I Форум культурных инициатив «Воронежский Арт»: музеи, театр, музыка.

13:00 – 13:30 – Кофе-брейк;

13:30 – 15:30 – Конференция «Сохранение исторической памяти в Воронежской области»

Регистрация на форум по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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