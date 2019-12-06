В Воронеже пройдет первый форум культурных инициатив
I форум культурных инициатив «Воронежский Арт» и конференция «Сохранение исторической памяти в Воронежской области» пройдут 8 декабря в гостинице «Ramada Plaza Voronezh City Centre» (ул. Орджоникидзе, 36А).
Как отмечают организаторы, цель мероприятия - формирование региональных брендов в сфере культуры, а также создание механизма сотрудничества субъектов культурной политики и волонтеров. Кроме того, конференция должна посодействовать формированию эффективных форматов сохранения исторической памяти.
Результатом форума станет аналитическая записка о культурных брендах региона в различных направлениях: театр, музыка и музеи. По итогам обсуждений также составят сводный материал о положении дел в сфере сохранения исторической памяти в Воронежской области.
Программа мероприятия:
10:30 – 11:00 – регистрация участников;
11:00 – 13:00 – I Форум культурных инициатив «Воронежский Арт»: музеи, театр, музыка.
13:00 – 13:30 – Кофе-брейк;
13:30 – 15:30 – Конференция «Сохранение исторической памяти в Воронежской области»
Регистрация на форум по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU