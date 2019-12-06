Под Воронежем «Нива-Шевроле» задавила своего водителя
В пятницу, 6 декабря, в 1.30 остановка на дороге закончилась смертью для водителя «Нивы-Шевроле».
57-летний местный житель притормозил у обочины на улице Первомайская села Семидесятное Хохольского района и вышел из него. Мужчина забыл поставить «Ниву» на стояночный тормоз. В итоге машина покатилась с обочины прямо на него и придавила. Мужчина умер до приезда скорой.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагического несчастного случая
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ИСТОЧНИК KP.RU