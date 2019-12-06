2019-12-06T11:11:58+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Нива-Шевроле» задавила своего водителя

Мужчина забыл поставить машину на ручник[фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Машина слетела с обочины прямо на водителя.Машина слетела с обочины прямо на водителя.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В пятницу, 6 декабря, в 1.30 остановка на дороге закончилась смертью для водителя «Нивы-Шевроле».

57-летний местный житель притормозил у обочины на улице Первомайская села Семидесятное Хохольского района и вышел из него. Мужчина забыл поставить «Ниву» на стояночный тормоз. В итоге машина покатилась с обочины прямо на него и придавила. Мужчина умер до приезда скорой.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагического несчастного случая

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ИСТОЧНИК KP.RU

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