Под Воронежем «Нива-Шевроле» задавила своего водителя

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-06T11:11:58+03:00

Машина слетела с обочины прямо на водителя. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В пятницу, 6 декабря, в 1.30 остановка на дороге закончилась смертью для водителя «Нивы-Шевроле».

57-летний местный житель притормозил у обочины на улице Первомайская села Семидесятное Хохольского района и вышел из него. Мужчина забыл поставить «Ниву» на стояночный тормоз. В итоге машина покатилась с обочины прямо на него и придавила. Мужчина умер до приезда скорой.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагического несчастного случая

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ИСТОЧНИК KP.RU