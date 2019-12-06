2019-12-06T08:54:49+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью горел дом на левом берегу

К счастью, обошлось без жертв
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные справились с огнем через 13 минут после сообщения о возгорании.Пожарные справились с огнем через 13 минут после сообщения о возгорании.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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В пятницу, 6 декабря, в 2.24 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Ленинградская.

- На место ЧП выехали три наших отделения – девять человек на трех машинах. Пожар удалось потушить быстро. Уже в 2.37 его полностью ликвидировали. Огонь успел повредить домашние вещи на площади два квадратных метра. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, на Ленинградской много аварийного жилья, и когда много старых домов освободились от жильцов, они стали подозрительно часто гореть. После того, как их практически не осталось, огненный демон перестал посещать эту улицу едва ли не каждую ночь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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