В Воронежской области магазин торговал просроченными продуктами

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-05T18:04:42+03:00

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Прокуроры обнаружили в одном из магазинов Острогожска просрочку и не только. А еще множество нарушений - земельного, градостроительного, санитарного законодательства и требований пожарной безопасности. На торговую точку пожаловались местные жители.

- В продаже находились продукты питания с истекшим сроком годности, без маркировки. Хранились они в условиях, не отвечающих требованиям, указанным производителем на упаковке товара – не соблюдались температурный режим и режим влажности. Кроме того, несвоевременно вывозились образуемые в процессе деятельности магазина отходы. Загромождены пути эвакуации, закрыты пожарные выходы, средства пожаротушения находились в недоступных местах, деревянные перекрытия не обработаны огнезащитными средствами, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU