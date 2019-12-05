В воронежской школе случилась авария с отоплением

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-05T17:33:35+03:00

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Никак не могут до конца наладить ситуацию с отоплением на улице Богдана Хмельницкого. Напомним, почти сутки 3 декабря из-за аварии не было горячей воды и тепла во многих домах этой улицы, а также на улицах Артамонова, Маршала Одинцова, архитектора Троицкого, Суворова и на Ленинском проспекте. Но и после ее официальной ликвидации в некоторых квартирах возникли воздушные пробки, и по-прежнему было холодно.

А в четверг, 5 декабря, авария случилась недалеко от школы № 71 (улица Богдана Хмельницкого. 58а). Администрация даже попросила родителей в ближайшие дни на всякий случай одевать детей потеплее. Однако в городской администрации успокоили:

- Была обнаружена утечка на теплотрассе, причиной которой стал дефект трубопровода на вводе в школу, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. – Отключение произошло около 14.00, а школа работает в одну смену, так что уроки отменять не пришлось. Подачу тепла возобновили в 15.00, при этом утечку продолжают устранять. 6 декабря уроки не планируют отменять или сокращать.

ИСТОЧНИК KP.RU