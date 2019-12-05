2019-12-05T17:47:18+03:00
Происшествия

Пациентка районной больницы под Воронежем заявила о сексуальных домогательствах врача

Правоохранители разбираются в ситуации
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи проводят проверку по заявлению в правоохранительные органы 27-летней пациентки Семилукской районной больницы. Женщина пожаловалась на сексуальные домогательства одного из врачей. «Комсомолка» обратилась в областной департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.

- В настоящее время следователи проводят проверку, по завершении которой мы предоставим СМИ необходимые комментарии, - ответила ведущий советник по информационной политике регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова. - Обращаем ваше внимание на недопустимость публичного высказывания каких-либо предположений и утверждений до официального завершения проверки.

Подробности ситуации в облздраве рассказывать не стали, сославшись на закон о персональных данных.

Воронежскую медицинскую сферу то и дело сотрясают скандалы. В том числе и в Семилукской райбольнице: напомним, в середине ноября врач в неадекватном состоянии не смогла сделать рентген ребенку.

Кроме того, в первом полугодии 2019 года прокуроры выявили множество нарушений в учреждениях здравоохранения в большинстве районов Воронежской области - в Каменском районе даже ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи.

А в 2017-м в столице Черноземья был жуткий медицинский скандал на всю страну: В воронежской больнице Лена Летучая нашла тараканов, плесень и описанные матрасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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