Владимир Нетёсов: «На строительство и реконструкцию спортсооружений в Воронежской области в 2019 году направлено 695 млн рублей»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-05T16:44:12+03:00

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О том, что наш регион теперь может принимать национальные и международные чемпионаты по гребле Владимиру Нетёсову рассказал руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин. Центр гребли на байдарках и каноэ, который входит в новый спортивный кластер, соответствует всем требованиям международной федерации гребного спорта, здесь есть километровая водная дистанция, системы фиксации старта-финиша, эллинги на тысячу лодок, все необходимые тренажеры. Оценить в полной мере функциональность нового спортобъекта можно будет уже весной 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU