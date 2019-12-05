2019-12-05T16:28:42+03:00
Происшествия

Воронежец оставил суровым челябинским попутчикам телефон и лишился денег

Молодые люди переставили его sim-карту себе и сняли 8 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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За помощью к сотрудникам отдела полиции № 2 обратился 71-летний воронежец. Пенсионер сообщил, что с его карты похитили 8 тысяч рублей.

Оказалось, что деньги пропали во время поездки пожилого человека в Челябинск. Его юные попутчики, 19 и 20-летний жители этого уральского города, воспетого Сергеем Светлаковым в программе «Наша Russia», оказались, видимо, настолько суровы, что на каждой станции пенсионер от них сбегал. Роковой ошибкой воронежца стало то, что мобильник свой при этом он оставлял на столике в купе. За время одного из уходов пенсионера молодые люди вынули из его телефона sim-карту, переставили себе и сняли с помощью мобильного банка восемь тысяч рублей.

- Полицейские Коминтерновского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Подозреваемых в преступлении молодых людей задержали и отправили в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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